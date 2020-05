West-Friesland Hoornse acteur en trouwambtenaar Frederik de Groot: "Deze tijd is een soort reset in je systeem"

HOORN - Frederik de Groot, bekend van verschillende rollen op tv, toneel en in film, vindt dit maar een vreemde periode. Quarantaine dwingt hem tot nadenken: "Deze tijd is een soort reset in je systeem", vertelt hij in NH Buurten.

Frederik de Groot

"We hebben langzamerhand een luxe maatschappij. We moeten van alles. Je vraagt je af wat de zin is van al deze activiteiten", aldus De Groot.

Voor Frederik is het een tijd van realisaties. "Het is vreemd om twee maanden een lege agenda te hebben. Ik deed veel trainingen, repetities van voorstellingen als regisseur. Ik hoef niets meer. Dat is ook even schrikken." Zijn werk als trouwambtenaar gaat wel door. "In Alkmaar heb ik een huwelijk gedaan. De mensen die ik moest trouwen hadden gerekend op honderden mensen in de kerk. En uiteindelijk zit je daar in je toga met 30 mensen. Het aanstaande echtpaar zat heel verweesd voor zich uit te kijken. Het is een aparte tijd."

De acteur woont in Hoorn Kersenboogerd met voor zijn huis een grasveld waar hij elke ochtend een balletje slaat. "Als ik naar de televisie kijk, besef ik me voor het eerst in mijn leven dat alles voor mij beslist wordt. Premier Mark Rutte, een hele jonge man, en al die andere mensen beslissen wat ik moet denken, doen en waar ik moet lopen. Mijn leven is teruggebracht tot golfen."

Marja de Groot

Op zijn partner Marja de Groot heeft deze coronaperiode een verlammend effect. "Ik vind dat ik steeds minder doe. Ik ben altijd heel actief op bridgegebied. Ik geef les, ben arbiter en voorzitter van twee clubs. Dan neem ik me voor om van alles te doen. Maar ik doe het niet. De motor is tot stilstand gekomen. Wanneer je bezig bent, pak je sneller dingen aan. Nu denk ik ach wat maakt het uit of ik het vandaag doe of morgen", zegt Marja.

Jos van der Leij-Goossens

Achterbuurvrouw Jos van der Leij-Goossens is blij met Marja in de buurt. Ze verloor haar man een paar jaar geleden en woont alleen. "Marja komt elke zondag een spelletje met me doen. Dan zitten we met zijn tweeën televisie te kijken. Als ik haar nodig heb is ze er. Ik moest pas onverwacht naar het ziekenhuis en dan is het één telefoontje."