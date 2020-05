Verkoeling en vertier in de Kwakel: Poldersporten tijdens Hemelvaart

UITHOORN - Op deze warme Hemelvaartsdag was verkoeling zoeken niet makkelijk. Gelukkig is Poldersport de Kwakel weer open voor iedereen die zin heeft om te klimmen, klauteren en zwemmen. "Zachtjes aan komen de groepjes weer onze kant op", aldus de blije eigenaar Albert Blommestijn.

De afgelopen weken was het erg stil in de polder waar normaal veel gespeeld wordt. "Een hoop hebben er voor gekozen om een kinderpartijtje te geven of om een kano te huren bij ons. Daar zijn we blij mee want we begonnen eigenlijk met 0 dit seizoen."

Meerdere families en groepen vrienden met kinderen kwamen vandaag speciaal voor de polderlol naar de Kwakel. Een van de vaders vertelt: "We waren toch wel blij dat we er weer op uit mogen. Even van de buurt af en de kinderen ook even lekker vermaken."

"Afgelopen weken zaten we veel thuis. Dan is het met mooi weer fijn dat je er even op uit kan"

Win-win

Voor een van de jochies die vandaag ook in de polder was, kwam het aflassen van concerten nu wel goed uit. "Mijn ma en pa zouden naar Armin van Buuren gaan en wij hadden dan gewoon niks gedaan." Nu staat hij met een glimlach van oor tot oor tussen de klimrekken in de Kwakel.

Als spetterende afsluiter werd er buikgegleden door de kinderen. Voor de kids onder de 12 jaar is het fijn om weer samen te kunnen spelen. Dat mag ook, zonder anderhalve meter afstand te houden. "In het algemeen is het natuurlijk zo: iedereen boven de 12 jaar moet anderhalve meter uit elkaar. Dat betekent dat we de helft van onze activiteiten, samenwerkingsactiviteiten, niet uit kunnen voeren met 13-jarigen en ouder."

Albert verwacht dat het alsnog een mooi jaar wordt voor de Poldersport, en hij geeft toe er zelf ook nog steeds van te genieten. "Als het een beetje weer is duiken we er wel eens in ja, per ongeluk of expres!"