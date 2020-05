Jan telt volop vleermuizen tijdens jaarlijkse telling: "Ze zitten altijd in het verdomhoekje"

Als we omhoog kijken fladdert er een beestje door de lucht. "Dat is de gewone dwergvleermuis", zegt Jan. Op een kaart die van de website van de zoogdiervereniging te downloaden is, zien we hem op een plaatje. De straatlantaarns zijn inmiddels aangefloept en bij de buren van Jan flikkert binnen het licht van de televisie.

Vleermuisonderzoeker Jan Boshamer uit Julianadorp neemt vriendin Karina en haar dochters mee op vleermuizenjacht in zijn eigen straat. Het is ongeveer tien uur als de batdetector voor het eerst begint te ratelen. "Ja, daar is er een!", roepen Anne-Meike en Brynne tegelijk.

Buiten op straat is de jacht inmiddels in volle gang. Waar komen de vleermuizen vandaan? Jan en zijn vriendin van de vleermuizenclub Karina Stienstra lopen heen en weer door de straat. De dochters van Karina houden ieder een batdetector in de lucht. "Die apparaatjes staan afgesteld op een bepaalde frequentie", zegt Jan. "In dit geval die waarmee de gewone dwergvleermuis jaagt. Hij geeft een signaal af en als die een vlieg of een mot raakt, weerkaatst dat het signaal. De vleermuis vangt dat met zijn oren op en zo weet hij waar zijn prooi is. Hij vindt zo ook zijn weg tussen bomen en huizen in het aardedonker. Het is een soort radar."

Verdomhoekje

Vleermuizen zitten eigenlijk altijd in het verdomhoekje. "In de middeleeuwen werden ze gezien als handlangers van de duivel en te vuur en te zwaard bestreden. Later golden ze als brengers van het virus dat hondsdolheid veroorzaakt en werden ze bijna uitgeroeid en nu zijn mensen weer bang voor vleermuizen omdat ze corona zouden verspreiden."

Het weerhoudt Jan er niet van om blij te worden van de tientallen vleermuizen die we deze avond voorbij zien komen. "Dat van corona geldt misschien in China, maar absoluut niet hier in Nederland. Het zijn juist nuttige dieren die heel veel muggen en andere beestjes voor ons opruimen. Daarnaast is het toch fascinerend dat hij in het stikdonker gewoon lan rondvliegen"