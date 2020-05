Eerste echte warme stranddag: "Dit is een cadeautje"

ZANDVOORT -Met temperaturen dik in de twintig graden was het vandaag voor veel mensen de eerste echte stranddag. Behalve inwoners van Zandvoort, kwamen er ook mensen uit Haarlem, Hoofddorp en daarbuiten naar het strand. Maar volgens burgemeester David Moolenburgh, was de situatie rond het middaguur nog onder controle.

Al in de vroege ochtend verschenen de eerste strandgangers op het Zandvoortse strand. "We hebben hier echt naar uitgekeken", vertelt een mevrouw uit Hoofddorp. "We hebben zo'n beetje 13 weken binnen gezeten, dus dit is echt een cadeautje. We blijven tot vanavond, even maximaal genieten."

Een man uit Haarlem die met zijn dochtertje naar het strand is gekomen, geniet intens van de warme zomerdag. "Ik ben wel heel voorzichtig geweest en ik voel me nu wel vrijer om hier naar het strand te gaan. Het gaat nu goed hier, dus dat is top."