West-Friezen zoeken de verkoeling op, op afstand: "Bewust naar deze plek gegaan"

WEST-FRIESLAND - Ondanks het schitterende weer, is het tegen de middag nog rustig op de West-Friese parken en strandjes. Veel mensen zoeken de verkoeling op, maar sommigen krabden zich wel twee keer achter hun horen om erop uit te gaan.

"Ik ben expres hier naartoe gekomen, want het is altijd redelijk rustig", zegt een vrouw al zonnend bij de Vooroever van Andijk. Tegen het middaguur komen er steeds meer mensen naar het strandje en rijdt handhaving langs voor controle. Afstand houden is er goed te doen. "Je kan wel naar het strand gaan, maar ik was al bang dat het op deze dag heel druk zou worden. Ik werk in de zorg, dus moet oppassen." Tekst gaat verder onder de video:

NH Nieuws

Bij de boothelling in Onderdijk worden en 's morgen al aan de lopende band bootjes te water gelaten. Een gezin uit Zwaag staat op het punt af te meren om het binnenmeer van de Grote Vliet te bevaren. "We hebben deze boot nu twee maanden. Ook met het vooruitzicht dat we onze vakanties beperken moeten. Vandaar dat we lekker gaan varen." Bij de boothelling in Onderdijk:

NH Nieuws