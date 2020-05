Richardo was getuige van gewelddadige overval: "Je bent helemaal verstijfd"

In een fractie van een seconde besloot hij zijn telefoon te pakken en de overvallers te filmen. "Ik kon het niet geloven, toen ik achter me keek realiseerde ik me dat het zo was. Een soort Opsporing Verzocht in het echt", vertelt hij aangeslagen aan NH Nieuws.

De heftige overval gebeurde gisteravond rond 20.00 uur in de Jumbo in Winkelwaard: twee jonge mannen eisten geld en richtten iets dat lijkt op een wapen op de medewerkers. Tien personeelsleden die gisteravond aan het werk waren, krijgen slachtofferhulp, vertelt de vestigingseigenaar Ben Duijvelshof. "Het gaat naar omstandigheden oké met ze. Maar ik vind het echt heel erg vervelend."

Agressie

De winkelende Alkmaarders hebben het allemaal wel meegekregen, voornamelijk via via. "Schokkend", zegt een man, die boodschappen komt doen. Hij heeft de beelden bekeken. "Wat een agressie. Ze willen snel geld zien en gaan er agressief tegenaan. Heftig."

Tijdens de overval waren er ook klanten in de winkel, waaronder dus Richardo. die alles heeft gezien. NH Nieuws sprak hem vanmorgen.

