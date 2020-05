Burgemeester Zandvoort over oproep niet meer naar strand te komen: "Dat is jammer"

Volgens Moolenburgh is het rond het middaguur 'redelijk druk' in Zandvoort. "Mensen houden goed afstand en men gedraagt zich netjes", zegt hij tegen NH Nieuws.

Hij ziet het echter ook steeds drukker worden. De wegen naar Zandvoort staan op deze zonnige Hemelvaartsdag steeds voller met auto's. Er zijn aan het begin van de middag nog geen afsluitingen van de toevoerswegen naar de stranden Bloemendaal en Zandvoort. Er zijn verkeersregelaars ingezet om mensen terug te sturen. NS en Connexxion roepen reizigers vanmiddag tegelijkertijd op niet het openbaar vervoer te pakken tenzij het strikt noodzakelijk is. Treinen van Amsterdam naar Zandvoort zitten te vol, maar rijden nog wel.

Dagjesmensen

Gisteren werd er nog gewaarschuwd om thuis te blijven, maar door het stralende weer besloten duizenden mensen hun vrije Hemelvaartsdag toch aan het strand door te brengen. De toeloop van dagjesmensen is zo groot dat de coronamaatregelen in het geding komen.

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft daarom vanmiddag besloten strandgangers op te roepen niet meer te komen. Moolenburgh: "Als de parkeerplaatsen vol zijn, kunnen mensen hier niet meer terecht."

Zoeken naar juiste verhouding

Hij legt uit dat sinds kort vijftig procent van het aantal parkeerplaatsen in een deel van Zandvoort weer beschikbaar is. Tot een paar weken geleden waren de parkeerterreinen vanwege de coronamaatregelen helemaal dicht.

Volgens Moolenburgh is het voor een badplaats op dit moment in de coronacrisis erg zoeken naar wat de juiste manier van handelen is op mooie stranddagen. Hij schetst het dilemma: "We zijn langzaam begonnen de parkeerplaatsen weer wat vrijer te geven. We gaan naar een nieuwe situatie straks . Op 1 juni mogen de strandtenten weer open en dan wordt het allemaal weer iets normaler. We zijn aan het zoeken naar de juiste verhouding om aan de ene kant te kunnen zorgen dat het strand goed beheersbaar en toegankelijk is en tegelijkertijd te voorkomen dat er heel veel mensen komen."