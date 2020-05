Drukte op stranden wordt beheersbaar, eerste zonaanbidders richting huis

Ook in Wijk aan Zee was het vandaag flink druk. "Het strand van Wijk aan Zee is vol", liet de gemeente Beverwijk bijvoorbeeld weten . Op dat moment stond er zo'n 40 minuten lange file richting Wijk aan Zee. De gemeente riep op niet meer naar het strand te komen en sloot de Zeestraat af. Ook de stranden van Bloemendaal, Castricum , Heemskerk, IJmuiden en Zandvoort liepen snel vol.

Extra treinen naar Zandvoort

In de NS-reisplanner was te zien dat extra treinen werden ingezet richting Zandvoort aan Zee. Dit was volgens een woordvoerder echter niet door de drukte, 'maar juist om te voorkomen dat reizigers en medewerkers in vervelende situaties terecht komen'.

"Het is prachtig weer en we hebben vorige keer gezien dat mensen toch met de trein gaan, door extra treinen in te zetten willen we voorkomen dat een trein niet kan wegrijden", vertelde de woordvoerder. Hiermee doelde ze op de trein die twee weken geleden stil kwam te staan in Weesp.

Lange rijen voor boot naar Texel

Voor de boot naar Texel stonden vanmorgen lange rijen met auto's en campers. De veerdienst TESO heeft een extra boot ingezet om de stroom van toeristen aan te kunnen.

Wethouder Velsen: 'Kom naar IJmuiden'

In de IJmond leken de belangen te enkele dagen geleden te botsen. De Velsense wethouder Jeroen Verwoort riep zonaanbidders juist op om naar het strand van IJmuiden te komen. Het strand is volgens hem groot genoeg om de anderhalve meter te respecteren, iets wat volgens de wethouder op het strand van Zandvoort veel moeilijker zou zijn.

Zijn 'lokroep' viel niet in goede aarde bij de Reddingsbrigade, die door de Veiligheidsregio is verzocht de drukte op de stranden in de regio te monitoren. Vanuit economisch oogpunt begrijpt woordvoerder Kees Buis de oproep, maar 'niemand zit te wachten op een afsluiting van het strand, en niemand zit te wachten op een tweede covid-uitbraak."