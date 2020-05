Politie ontvangt 80 nieuwe tips in zaak Tanja Groen: "We controleren iedere tip"

SCHAGEN - Naar aanleiding van de opgraving in Maastricht zijn er ruim tachtig nieuwe tips binnengekomen in de zaak Tanja Groen: "Tot nu toe zit er nog niets concreets tussen, maar we controleren iedere tip", laat rechercheur Esther Keizer weten.

Tanja Groen is achttien jaar als ze op de terugweg van een feestje in Maastricht naar haar studentenkamer in Gronsveld spoorloos verdwijnt. Het is dan augustus 1993. In de jaren die volgen komen er veel tips binnen, maar Tanja wordt niet gevonden.

Eind vorig jaar komt er een nieuwe serieuze tip bij de politie binnen. Volgens de tipgever zou Tanja begraven liggen in het graf van een andere overledene. Het graf wordt met toestemming van de familieleden van de oorspronkelijke 'bewoner' van het graf opengemaakt. De opgraving wordt breed gevolgd, maar ook dit keer blijkt de tip onjuist. Tanja wordt weer niet gevonden.

Nieuwe tips

Maar naar aanleiding van deze opgraving zijn er inmiddels tientallen nieuwe tips binnengekomen. "Het houdt me nog steeds bezig waarom we Tanja in januari niet hebben gevonden, want onze aanwijzingen waren heel concreet en we hebben vooraf zaken uitgebreid onderzocht", stelt Keizer. "Ik hoop dat er een nieuwe of aangepaste tip binnenkomt waardoor we Tanja alsnog naar huis kunnen brengen. Niemand verdient deze onwetendheid, het is verschrikkelijk voor haar familie."

Ondanks de teleurstelling blijft de rechercheur hoop houden. "Ik wil een oproep doen aan degenen die weten waar Tanja is. Bel ons met je informatie, dit kan ook anoniem. We willen Tanja thuisbrengen, naar haar familie."