Wielervrienden rijden 'rondje' Noord-Holland van ruim 400 kilometer

VELSEN - In tijden van corona doen mensen dingen die ze anders nooit zouden doen. Neem Rick van Breda en zijn wielermaten Stijn Appel, Koos Jeroen Kers en Tibor Zwaan. Ze rijden vandaag een 'rondje' Noord-Holland van maar liefst 408 kilometer.

Het kwartet is vanmorgen om 5.30 uur vertrokken in 't Zand, de woonplaats van Rick. Via tussenstops in Amstelveen en Volendam hopen ze vanavond rond 20.00 uur weer terug te keren in de kop van Noord-Holland. "Een heel avontuur", zegt Rick op de pont over het Noordzeekanaal in IJmuiden. Ze hebben er dan 60 kilometer opzitten. "De grootste afstand die we hebben gereden is denk ik 260 kilometer. Dus dat het zwaar wordt, is wel zeker. Maar we hebben het weer mee." Tekst gaat verder onder video

Het is bijna windstil en het is nu al 15 graden. De stemming zit er dan ook goed in bij de vier wielermaten, die deze tocht zien als alternatief voor de wedstrijden die vanwege de coronacrisis stil liggen. "Zo blijven we in training. Doen we toch nog wat. En het is goed voor de sponsor."

Quote "Nu zijn we nog gezellig met elkaar aan het praten, maar straks hebben we elkaar niks meer te melden en wordt het zwaar" Rick van Breda

Het wordt zwaarder dan een gemiddelde wielerwedstrijd. Anders in elk geval. Rick: "De wind zal straks opsteken en het wordt aan het einde van de middag wat kouder. Het stuk naar Den Oever krijgen we het zwaar. Nu zijn we nog gezellig aan het praten met elkaar, maar aan het begin van de avond hebben we niks meer te melden. Het is dan ieder voor zich."

