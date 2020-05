Docu: de dichtende ober van Café Eijlders in Amsterdam

AMSTERDAM - Ronald M. Offerman (1956-2020), "zeg maar Ron", werkte zijn hele leven in Amsterdamse cafés. Na eerst een eigen zaak te hebben gerund bediende hij zo'n twintig jaar de klanten van Café Eijlders in de Korte Leidsedwarsstraat. Naast het schenken van biertjes en het serveren van bitterballen had Ron er nog een hobby naast, een waar hij verdomde goed in was; dichten.