VIDEO: Agressieve overvallers bedreigen supermarktpersoneel met wapen en eisen geld

ALKMAAR - De overval van vanavond op de vestiging van Jumbo aan de Winkelwaard in Alkmaar is gedeeltelijk gefilmd. In een video van mediapartner Alkmaar Centraal is te zien hoe twee mannen met integraalhelmen op aanwezig personeel bedreigen met een vuurwapen, of iets dat daarvoor moet doorgaan.

Alkmaar Centraal

De overval vond plaats rond 20.00 uur. Onder bedreiging van het wapen eisen de twee mannen geld uit de mobiele geldautomaat die in de supermarkt staat. "Maak open, maak open", schreeuwen ze, terwijl een van de twee een bigshopper van een andere supermarktketen opent om de buit in te vervoeren. De overvaller met wapen lijkt een supermarktmedewerker in z'n nek te grijpen. Tekst gaat door onder de video.

De video zou gefilmd zijn door een medewerker, die net als aanwezige klanten door de overvallers wordt gesommeerd 'achteruit' te gaan. Na de overval zijn ze gevlucht op een zwarte scooter met een paars of blauw accent aan de achterzijde. Ze zijn voor zover bekend nog niet aangehouden. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.

