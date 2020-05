Wilhelminabrug in Zaanstad na maanden renoveren weer open

ZAANSTAD - Na een periode van 8 maanden is de Wilhelminabrug in het hart van Zaandam weer in gebruik genomen, tien dagen eerder dan de planning. Al die tijd moest verkeer omrijden en maakten fietsers en voetgangers gebruik van een tijdelijk vlotbrug. Het herstel van twee bruggen is onderdeel van de renovatie van het Wilhelminasluiscomplex.