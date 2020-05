Texelse hotels leggen zorghelden in de watten met gratis overnachtingen

TEXEL - Om zorghelden te bedanken voor wat ze de afgelopen maanden hebben betekend in de coronacrisis, bieden de Texelse hotels duizend overnachtingen aan hen aan. Er worden zo 500 mensen blij gemaakt. "Deze zorghelden verdienen het om in de watten te worden gelegd", aldus Andreas Schraag van de Texelse Hotel Vereniging.

De hotels vinden dat nu eens voor de zorghelden zelf gezorgd mag worden. "Toen we het initiatief voorstelden aan onze leden zeiden Texelse hotels volmondig en vanuit het hart: JA! Daarmee zijn veel leden vertegenwoordigd in deze actie en dat is nu al hartverwarmend", aldus Andreas Schraag, bestuurslid van de Texelse Hotel Vereniging.

Corona in de Noordkop & Texel

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de Noordkop en Texel en krijg updates in je tijdlijn