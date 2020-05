Kustgemeenten doen beroep op 'gezonde verstand': "Anders extra maatregelen"

"De versoepeling van de maatregelen komt steeds dichterbij, maar het is nog geen 1 juni. En ook het coronavirus is nog niet weg. Daarom: blijf weg van drukke plekken. Fiets of wandel een rondje in je eigen omgeving en stap niet massaal in de auto of in de trein om naar trekpleisters te gaan. Vermijd drukte, juist met Hemelvaart."

Een woordvoerder van de gemeente Heemskerk laat weten dat als het nodig is, wordt ingegrepen. "Mocht het op bepaalde plekken toch te druk worden, dan worden extra (verkeers)maatregelen genomen of gebieden afgesloten", aldus de woordvoerder.

Ook de gemeente Beverwijk houdt de situatie op het strand nauwlettend in de gaten, zo schrijft woordvoerster Nicolien de Wildt. "We roepen inwoners op om drukte te vermijden. En alleen wandelend of per fiets naar het strand te komen. Als blijkt dat het te druk wordt op het strand sluiten we parkeerplaatsen af en geldt het kust reglement."

Toezicht

In IJmuiden is morgen voor het eerst de strandpost weer bemenst. In Heemskerk is er geen strandpost, maar zijn er wel twee strandwachten paraat. "De medewerkers zijn dan ook beperkt inzetbaar. Zij zijn aanwezig om het strand te monitoren en op tijd een signaal te kunnen geven als het te druk mocht worden."

Wijk aan Zee doet bij noodgevallen een beroep op de vrijwilligers van de KNRM. "De verwachting is dat vanaf 1 juni de Reddingsbrigade weer aanwezig is op het strand."