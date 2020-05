Kok maakt kilo's macaroni voor senioren in de buurt: "Hopen dat ze zo een beetje gezond blijven"

AMSTELVEEN - Hoewel het restaurant van verzorgingshuis Nieuw Vredeveld in Amstelveen ook de komende weken zal dichtblijven, wordt de keuken intensief gebruikt. Er worden niet alleen maaltijden voor bewoners van het verzorgingshuis gemaakt, maar ook voor senioren in de buurt.

Op de 'to-do-list' van kok Fred Zalme staat vandaag een gigantische portie macaroni . "Deze maaltijd is voor de mensen die hier in een aanleunwoning wonen, maar ook voor andere mensen hier in Amstelveen", vertelt hij met een glimlach.

Het idee om senioren van verse maaltijden te voorzien, spookte al wat langer door zijn hoofd. De coronacrisis bleek een goede reden om zijn maaltijdbezorgservice op te zetten. "Toen de regering het signaal gaf dat senioren extra kwetsbaar waren, hebben wij deze service opgestart, zodat mensen toch een gezonde maaltijd kunnen krijgen iedere dag."

Bekijk hieronder hoe Fred de gigantische kilo's klaarmaakt en hoe ze worden rondgebracht. Tekst loopt door onder video.