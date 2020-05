Reddingsbrigade verbaasd over oproep wethouder om 'vooral naar het IJmuiderstrand te komen'

IJMUIDEN - De IJmuider Reddingsgbrigade is verrast door de oproep van wethouder Jeroen Verwoort om 'vooral naar het strand in IJmuiden te komen'. Dat zegt Kees Buis, persvoorlichter van de vrijwillige hulporganisatie. "We hebben toch wel met enige verbazing die uitspraken gelezen."

Reddingsbrigade (archief)

Verwoort liet gisteren tegenover NH Nieuws weten kansen te zien in IJmuiden. "Ons strand is drie á vier keer zo breed als dat van Zandvoort. Met social distancing als norm zit je bij ons goed in de toekomst. Ik zou willen zeggen: als je toch ergens heengaat, kom dan hierheen", zo riep de wethouder de badgasten op. Kees Buis snapt het economische belang, maar staat niet achter de lokroep van de wethouder. "De oproep is voor zijn rekening. Overal probeert iedereen de drukte te reguleren. Ons is door de Veiligheidsregio (VRK) gevraagd om te monitoren hoe het morgen gaat met de drukte en dat met eventuele misstanden te rapporteren. Niemand zit op maatregelen te wachten zoals een afsluiting van het strand. En ook zit niemand te wachten op een tweede covid-uitbraak. Is het druk, ga dan vooral weer naar huis", aldus de woordvoerder.

De strandpost in IJmuiden wordt morgen voor het eerst weer bemand. Een ploeg van zeven vrijwilligers, inclusief Buis, gaat aan de slag met een aangepaste werkwijze die later zal worden geëvalueerd. "Je komt bij hulpacties dicht bij mensen in de buurt, dus dat is nog zoeken hoe we zo min mogelijk risico kunnen lopen. Bij minder acute zaken, zoals hoofd- of kniepijn, zullen we dan ook doorverwijzen naar de huisarts. Normaal gesproken zou je helpen koelen, maar dat gaan we nu gewoon even niet meer doen." Bij een reanimatie voor de kust worden landelijke richtlijnen gevolgd. "Dus wel borstcompressie, maar niet beademen. Dat zal worden overgenomen door professionele hulpverleners, zoals de mensen van de ambulancedienst. Bij bewezen covid-patiënten geven we overigens ook geen borstcompressie. Bij kinderen tot twaalf jaar kunnen we wel gewoon ons werk doen, omdat de risico's dan relatief klein zijn."

Beschermingsmiddelen De voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle vrijwilligers is voor Buis nog wel een zorg. "Als het gaat om mondkapjes staan we niet vooraan. De komende weken kunnen we het redden, maar daarna moeten we kijken hoe we daar invulling aan gaan geven."