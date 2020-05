West-Friesland Praatkeet maakt bezoek mogelijk in door corona geteisterd verzorgingshuis Venhuizen

VENHUIZEN - Eindelijk goed nieuws voor verzorgingshuis De Bosman in Venhuizen. Het tehuis waar het coronavirus genadeloos toesloeg. Inmiddels is de situatie onder controle en konden bewoners dankzij een schenking voor het eerst sinds tijden in een speciale praatkeet hun geliefden weer van dichtbij zien.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Het is de eer aan meneer en mevrouw de Wit om hun familie als eerste te ontvangen. Hun kleindochter Inge Ruijter kwam bij haar werkgever de Schadenberg Groep met het idee om een keet te maken voor het tehuis. En nu een week later staat die er.



Het is een emotioneel weerzien en meneer de Wit schiet gelijk vol. "Ik vind de keet schitterend. Het is een prachtig ding. Je zit acht weken gevangen en dat komt er nu uit", vertelt hij geëmotioneerd. Elf coronadoden en veel zieken Het verzorgingshuis is keihard getroffen door het coronavirus. Van de 45 bewoners, raakte de helft besmet. Elf daarvan overleden en ook vijftien medewerkers werden ziek. "Het was enorm zwaar. Voor ons als medewerkers, maar ook voor de bewoners", vertelt verpleegkundige Henrike Water die zelf niet ziek werd. "De eerste persoon overleed ook heel snel. En dan komt het besef: 'we hebben het in huis'." Gelukkig krijgen ze de situatie onder controle. Sinds 7 april is het verzorgingshuis coronavrij. En dus is iedereen extra enthousiast dat er nu een praatkeet is waar bewoners en hun geliefden elkaar eindelijk weer, ook al zit er een scherm tussen, van dichtbij kunnen zien. En dat doet Frank Brandhoff van de Schadenberg Groep goed om te zien. "Als je de eerste reactie ziet van de bewoners dat is echt super. Daar doe je het voor."



NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Voorlopig nog geen thuisbezoeken Vanaf maandag mogen bewoners van verzorgingshuizen volgens de nieuwe kabinetsregels ook thuis één vaste bezoeker ontvangen. Al wachten ze daar in Venhuizen voorlopig nog even mee. Want op een nieuwe crisis zitten ze absoluut niet te wachten, legt verpleegkundige Henrike uit. "We hebben te veel meegemaakt om helemaal open te gaan. Dit wil je niet nog een keer. Maar ik ben heel blij dat we de keet nu hebben."



En ook de bewoners genieten ervan. Ook al omdat ze weer eens buiten kunnen zijn. "Even lekker", zegt meneer de Wit terwijl hij een hap frisse lucht neemt in het zonnetje.