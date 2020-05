Juf Marja geeft klassikaal les via videoverbinding: 'Ze weten wanneer ze echt aan het werk moeten'

MIDDENBEEMSTER - Sinds de laatste versoepeling van de coronamaatregelen zien alle basisschoolleerlingen hun leerkracht weer in levenden lijve. Dat geldt niet voor groep 7 van De Blauwe Morgenster uit Middenbeemster, want hun juf zit vanwege een vervelend hoestje thuis. Les geeft juf Marja wel, via een videoverbinding.

Juf Marja heeft geen corona, maar ze loopt het liefst zo min mogelijk risico op besmetting met het virus. Bovendien is het online lesgeven haar zo goed bevallen, dat ze geen bezwaar ziet om daarmee door te gaan. Ook haar werkgever heeft er geen problemen mee, want de scholengemeenschap vindt dat ze bij de risicogroep hoort.

"Eerst maar eens applaus", zegt Marja na de spreekbeurt. Het geklap van de juf komt via de speakers luid en duidelijk het klaslokaal binnen. "Je ziet toch als het dan moet, het ook wel heel snel geleerd kan worden", zegt juf Marja. Voor de coronacrisis was zij helemaal niet bezig met alle online mogelijkheden, maar nu maakt ze zelfs haar eigen video's.

Toekomstmuziek

De school denk dat deze manier van werken vaker zal voorkomen, in een schriftelijke verklaring laat directrice Maartje Syrier weten: "In de periode tot 11 mei zijn we in een sneltreinvaart gewend geraakt aan het digitale onderwijs en de middelen die daarvoor gebruikt worden. Het heeft zowel onze leerlingen als onze leraren enorm geïnspireerd. Sterker nog, het is lang geleden dat we in zo’n korte tijd zoveel hebben geleerd."

"Wij zijn blij dat we op deze manier de leerlingen goed kunnen blijven bedienen en in contact blijven. Het biedt een hoop kansen voor de toekomst, ook in het anders organiseren van onderwijs en als mogelijke oplossing voor het tekort aan leerkrachten", aldus Syrier.

Vanaf juni hoopt juf Marja weer in levenden lijve voor de klas te staan, maar tot die tijd geeft ze les op afstand. Wat voor volwassenen nog even wennen is, is het voor de kinderen al het nieuwe normaal.