Onderzoek wijst uit dat pulsvisverbod onnodig is: "Eindelijk de waarheid boven water"

De ICES deed deze uitspraak op basis van een rapport dat is geschreven onder leiding van de Nederlandse wetenschapper Adriaan Rijnsdorp. Pulsvissen werd vorig jaar door de Europese Unie verboden waardoor tal van Noord-Hollandse vissers hard werden geraakt.

Een van hen is de Helderse visser Dirk Kraak. Hij werkte als pulsvisser mee aan het onderzoek van Rijnsdorp door onder andere logboeken bij te houden over onder meer bijvangst. "Pulsvissen had op alle vlakken voordelen. Dat we moesten stoppen deed ontzettend veel pijn. Ik ben blij dat nu de waarheid boven water is, maar het is wel cru", vertelt hij aan NH Nieuws.