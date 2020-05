Doodgereden man Sint Maartensbrug blijkt 25-jarige Moldavische seizoensarbeider

SINT MAARTENSBRUG - De voetganger die afgelopen weekend op de Grote Sloot in Sint Maartensbrug door een aanrijding om het leven kwam, is een 25-jarige man uit Moldavië te zijn. Hij werkte in de tuinbouw. De betrokken automobilist zat kort vast.

In de nacht van zaterdag op zondag werd het slachtoffer geschept door een auto. Hulpdiensten troffen hem op de weg aan, waarna werd vastgesteld dat hij was overleden.

Aanvankelijk werd er geen auto of automobilist gezien, maar de politie gaf aan dat de 20-jarige bestuurder uit Petten was geschrokken en later terug naar de plek van het ongeluk was gegaan. Hij is aangehouden en kon na te zijn verhoord al snel terug naar huis.

De automobilist blijft verdachte in de zaak. De werkgever van het slachtoffer neemt de zorg voor en repatriëring van het lichaam over. De politie doet nog verder onderzoek.