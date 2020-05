Crowdcontrol in de polder: zo hopen de regio's dit hemelvaartsweekend mensenmassa's te voorkomen

NOORD-HOLLAND Het is zo verleidelijk: met een lang en zonnig hemelvaartweekend voor de boeg lonkt de buitenlucht. De bossen in, de stranden op of gewoon even lekker door de stad slenteren. Wie heeft er geen zin in? Risico is dat het om sommige plekken te druk wordt en het coronavirus weer sneller om zich heen grijpt. NH Nieuws zocht uit hoe gemeenten en veiligheidsregio's dat proberen te voorkomen.

AdobeStock/ANP/AdobeStock

Hoewel de maatregelen vanaf 1 juni worden versoepeld, is het tot die tijd nog verboden om met meer dan drie mensen samen te komen, tenzij die mensen bij jou in huis wonen. Dat betekent dat je dus wel met je gezin naar het strand mag, maar nog niet met drie vrienden mag afspreken om een paar uur in het bos te chillen. Met zes vrienden mountainbiken mag dan weer wel, want mountainbiken is een buitensport, en daarvoor geldt - mits iedereen anderhalve meter afstand houdt - inmiddels geen maximale groepsgrootte meer. Boa's in 't Gooi Hoewel inwoners zich in de publieke ruimte doorgaans goed aan de afstandsregel houden, werd het de afgelopen dagen op sommige plekken in de regio al drukker dan wenselijk. Dat gold vooral voor strandjes en natuurgebieden. Toch gaan die gebieden dit weekend niet op slot. Wel wordt er, net als op andere plekken, intensiever gecontroleerd door boa's. "We gaan vooral controleren. Puur kijken of mensen zich goed aan de regels houden. En als het moet, attenderen we mensen op de regels", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Het is zeker niet zo dat we extra op pad gaan om overal maar meteen boetes uit te delen."

In de IJmond lijken de belangen te botsen. De Velsense wethouder Jeroen Verwoort riep zonaanbidders juist op om naar het strand van IJmuiden te komen. Het strand is volgens hem groot genoeg om de anderhalvemeter te respecteren, iets wat volgens de wethouder op het strand van Zandvoort veel moeilijker zou zijn. 'Lokroep' Zijn 'lokroep' viel niet in goede aarde bij de Reddingsbrigade, die door de Veiligheidsregio is verzocht de drukte op de stranden in de regio te monitoren. Vanuit economische oogpunt begrijpt woordvoerder Kees Buis de oproep, maar 'niemand zit te wachten op een afsluiting van het strand, en niemand zit te wachten op een tweede covid-uitbraak". Strandgangers en waterratten die besluiten naar het IJmuidens strand te gaan, worden in ieder geval in de gaten gehouden: voor het eerst dit seizoen is de strandpost bemenst. De IJmond-gemeenten doen in ieder geval een beroep op 'het gezonde verstand' van hun inwoners.

In Alkmaar roept burgemeester Bruinooge zijn inwoners op om vol te houden en de coronamaatregelen te blijven naleven Hoewel de stad steeds beter op de anderhalvemetersamenleving is ingericht, is het de afgelopen dagen op meerdere plekken te druk geweest, erkent de burgervader. Als dat komend weekend opnieuw gebeurt, sluit de gemeente niet uit dat de betreffende gebieden op slot gaan.

Ook de kustgemeenten in de regio Alkmaar dreigen met afsluitingen. Als parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij strandopgangen vol zijn, zullen 'in het uiterste geval de toegangswegen worden afgesloten', aldus een woordvoerder van de BUCH-gemeenten.

Zoals overal wordt ook in de Kop van Noord-Holland opgeroepen drukte te vermijden. Op Texel hebben ze daar een handige applicatie voor ontwikkeld: via de TexelMap-app kun je binnenkort zien hoe druk het bij hotspots op het eiland is. Hoewel de TESO vanaf zondag weer vaker gaat varen, is de app helaas nog niet beschikbaar, dus zul je nog even op je onderbuikgevoel moeten afgaan. 'Ga 's ochtends op pad' Schagen adviseert haar inwoners om er vooral 's ochtends op uit te gaan, als ze dat al van plan zijn. Verder genieten ruimtelijke plekken de voorkeur en vraagt de gemeente de duur van het bezoek te beperken.

Lees ook Play Noordkop & Texel Noordkop bereidt zich met extra afvaarten en controles voor op hemelvaartsweekend

In West-Friesland zijn er voor dit hemelvaartsweekend weinig zorgen over massale drukte bij hotspots. Vanwege de voor watersporters ongunstige wind, zal het ook bij Vooroever niet uit de hand lopen, verwacht de gemeente Medemblik.

Dé hotspot in de regio Zaanstreek-Waterland is de Zaanse Schans. Na een maandenlange stilte, zal ook die attractie de komende tijd steeds meer bezoekers trekken. Vanaf dit weekend wordt er geëxperimenteerd met eenrichtingsverkeer voor wandelaars, laat Maarten van der Meer, directeur van de Stichting Zaanse Schans aan NH Nieuws weten.