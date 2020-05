Amsterdamse deelt de kunst van het zuurdesembrood in een whatsappcursus

AMSTERDAM - Sinds de lockdown door het coronavirus bakt Keren Rubenstein uit Amsterdam ieder weekend desembroden met tientallen mensen via whatsappgroepen. Iedere week leert ze nieuwe mensen van begin tot eind hoe ze het deeg moeten voorbereiden vanaf vrijdag, tot het bakken op zondag.

Net als een zuurdesembrood zelf, begint dit verhaal bij de 'starter'. Dat is een potje met een beetje deeg waar de gist in zit waarmee het brood gebakken gaat worden. Keren zette een aantal van die potjes bij haar deur. Ze beheert een groep op Facebook waarin ze meldde dat ze er stonden. De eerste die langs kwam zei: "Leuk dat ik nu een starter heb. Maar wat moet ik ermee doen?"

Via whatsapp heeft Keren deze vrouw door het hele bakproces geleid. "Ik ging toch zelf een bood bakken dus bij iedere handeling heb ik haar een video gestuurd." Op zondag had de vrouw een prachtig, flurry, zuurdesembrood gebakken. De vrouw was razend enthousiast. "Ze zei: ik heb nu niet alleen een brood gebakken, ik heb ook de angst overwonnen om zo'n ingewikkelder brood te bakken." Tientallen broden Sinds het begin van de coronacrisis heeft Keren ieder weekend gratis een of twee groepen van 20 mensen via whatsapp door het bakproces geleid. Op vrijdagavond beginnen ze, dan gaan de eerste foto's van het deeg al over en weer. Op zondag gaan de broden in de oven en dan bouwt de spanning op. "Er gaan dan een hoop foto's heen en weer van broden en kinderen die brood eten." Inmiddels zijn er zelfs mensen uit Bulgarije en Nieuw-Zeeland onder haar cursisten.

Toch lukt niet ieder brood. "Sommige mensen hebben geen oven die hoog genoeg kan om het brood te bakken. Of ze hebben geen gietijzeren pan om het brood in te bakken." Tot nu toe ziet Keren mensen met mislukte broden een tweede poging wagen. "En dan halen ze stuk voor stuk een mooi fluffy brood uit de oven."

Keren bakt en kookt als hobby. "Ik werk in de IT, dat is mijn baan. En een aantal jaar geleden begon ik een community op Facebook, Amsterdam Cooks, waar inmiddels zo'n 3000 mensen lid van zijn. Mensen uit Amsterdam die graag koken, hobbymatig of professioneel, vinden elkaar daar." Voor de coronacrisis kwamen de mensen uit die groep regelmatig bij elkaar. "Iedere twee maanden spraken we af en nam iedereen iets te eten mee. Gerechten uit de hele wereld, van Jamaica tot Israël stonden op tafel."

Toen het coronavirus zich verspreidde, deelde Keren haar adres in deze groep, waardoor mensen een potje starter bij haar deur op konden halen. Omdat mensen buiten Amsterdam ook wilde gaan bakken, ging ze op zoek naar een oplossing. Ze vond de site desemdelen.nl, van een Haarlemse thuisbakker. Ze moedigt nu al haar cursisten om daar ook hun emailadres op te zetten. Er staan een heel aantal adressen in Noord-Holland op. Keren is heel blij dat ze begonnen is met het opleiden van broodbakkers via Whatsapp. "Het voelt helemaal niet als werk maar ook niet echt als een hobby. Alle energie die ik erin stop, komt er dubbel en dwars weer uit." Ze heeft veel vrienden gemaakt door haar initiatief. "En het geeft me een doel in deze dagen.