Dorpshuizen en buurtcentra werken hard aan protocollen zodat ze 1 juni open kunnen

Hiermee doelt Leijen onder andere op de looproutes in de dorpscentra, de incheck-gesprekken bij de ingang, de mogelijkheid om je aan te melden voor activiteiten en hoe je er goed op kunt toezien dat er 30 mensen in het gebouw zijn.

Corry Leijen, adviseur voor Dorpswerk Noord-Holland, is de afgelopen tijd druk bezig geweest om via 'Zoom' alle coronaregels goed door te spreken met de dorpshuizen. "Ze gaan heel serieus om met hoe ze de regels moeten toepassen. We kijken nu heel praktisch naar wat er allemaal nodig is om open te mogen."

Ze vertelt dat er naast de praktische ook financiële zorgen leven. "Sommige buurtcentra hebben nog wel een buffer, maar moeten wel besluiten maken zoals het uitstellen van groot onderhoud. En dan zijn er gemeenten die zeggen: je hoeft geen huur meer te betalen, maar dat is overal verschillend. De dorpshuizen hebben geen inkomsten uit huur of bar, maar kosten voor bijvoorbeeld de beheerder gaan gewoon door."

Ze geeft aan dat er nu een sterke lobby is om ervoor te zorgen dat dorpshuizen en -centra ook in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van de overheid. "Het gaat om de zogenoemde TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren, red.) van 4000 euro. Dorpshuizen vallen volgens de lijst nu niet in de categorie ondernemers die hier recht op hebben. Wij hopen dat ze toch op de lijst komen te staan zodat ze alles gaande kunnen houden."

Regeling

Provincie Noord-Holland heeft inmiddels wel een nood steunfonds in het leven geroepen. Daar is de adviseur uiteraard erg blij mee. "Het is nog wel afwachten hoe de regeling in de praktijk zal uitpakken. Maar het is een geruststelling dat de dorpshuizen gezien worden. Dat dit fonds er voor ons is, voelt als een soort fijne erkenning," klinkt het opgelucht.