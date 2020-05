Van achtertuinkamperen tot kopen van luxejacht, Noord-Hollanders op alternatieve vakanties

Het coronavirus heeft een dikke streep gezet door de vakantieplannen van veel Noord-Hollanders. Want waar eerst een zonvakantie naar het buitenland op het programma stond, moet nu worden gezocht naar een alternatief - het liefst binnen de landsgrenzen.

In Alkmaar merken ze die gewijzigde vakantieplannen maar altijd te goed. Waar de kaasmarkt normaal volloopt met toeristen, kun je er nu bijna een speld horen vallen. De wereldberoemde kaasdragers vervelen zich dan ook flink. Volgens Ger Welbers van toeristenbureau Alkmaar Marketing loopt de schade in de miljoenen euro's. Toch is er hoop. "De Nederlander is niet snel geneigd om op dit moment naar het buitenland te gaan. Daar kunnen we in de zomermaanden van profiteren. We hebben hier de kust, een mooie historische binnenstad en een groot winkelaanbod. We hebben hier alles."

Drukte op de camping De hoop van Welbers lijkt niet ongegrond. Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat Noord-Hollanders massaal en met opgeheven hoofd op zoek gaan naar alternatieve vakanties in de buurt. Bijvoorbeeld Reneé en Guduul uit Amsterdam. Het stel zou eigenlijk deze zomer naar Zuid-Frankrijk gaan, maar staat nu op de camping in Velsen-Zuid.

"Maar het is absoluut geen straf te noemen", zegt Guduul. "Dáár zouden we vlak bij een riviertje kamperen, zodat de honden verkoeling kunnen zoeken. We gaan nu naar Wijk aan Zee; van zoet water, naar zout water: dat is het verschil." Ook bij camping 'Het Bos Roept' bij Slootdorp merken ze dat veel mensen niet naar Frankrijk gaan dit jaar. De mail is daar zelfs 'ontploft', zegt de beheerder in deze video.

NH Nieuws

Ardi Uttien en haar gezin uit Haarlem kiezen dit jaar voor een vakantie op slechts 15 minuten fietsen van hun huis. Ze hebben een volkstuintje genomen, om toch een 'even weg' te kunnen zijn. En zij zijn niet de enige, merkt de beheerder van het volkstuinencomplex. "We kunnen de nieuwe aanmeldingen niet meer aan en hebben sinds vorige week zelfs een ledenstop. Op de wachtlijst staan nu iets meer dan vijftig mensen, dat is nog nooit vertoond." Tekst gaat door onder de afbeelding

Adobe Stock / NH Nieuws

Ook ondernemend Noord-Holland merkt de groei naar lokale vakanties. Zo kunnen ze in Westknollendam de verkoop van jachten en sloepen bijna niet bijbenen. "Vandaag lever ik er zeven af en morgen geloof ik dertien", vertelt boten-dealer Jorn Krijgsman. Met een prijs tussen de 10.000 en 100.000 euro doet hij extreem goede zaken. "Iets wat we aan het begin van het seizoen natuurlijk niet verwacht hadden." 'Telefoon staat roodgloeiend' Bij een botenverhuurbedrijf in Kortenhoef gaat het net zo goed. "Dit is zeker een goed alternatief voor de Costa del Sol", lacht verhuurder Tim Emmelot. "De telefoon staat roodgloeiend. Op Hemelvaartsdag heb ik niets meer beschikbaar, mensen hebben al weken van tevoren geboekt." Niet iedereen kiest natuurlijk voor het ruime sop. Er zijn ook veel Noord-Hollanders die liever met de camper weggaan, merkt dit verhuurbedrijf.

NH Nieuws

Voor wie nog geen vakantieplannen heeft en bang is dat hij of zij achter het net vist, is er ook een oplossing. Zo heeft Martijn Neuvel uit Hoorn het platform deeltuinen.nl in het leven geroepen. Iedereen kan daarop zijn tuin aanbieden om te delen met anderen. Sinds kort is het zelfs mogelijk om een nachtje te logeren in de tuin. "Met de drukte die gaat komen en de krappe ruimte die er is op campings, denken wij dat dat een heel mooie aanvulling is", zegt Neuvel. Je stapt op je fiets, zet daarna je tentje neer en je hebt gewoon een minivakantie bij iemand in de tuin."