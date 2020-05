Vrijwilligersgroepen krijgen ton voor natuurbeheer: 'Eindelijk geld om specialisten in te huren'

Terwijl Paul een twintig centimeter dikke els omzaagt, vormen zich zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. Even verderop neemt Daphne een grote takkenschaar ter hand om wilgjes te knippen. "Als we die nu niet wegknippen, zijn ze straks net zo groot als die els van Paul", zegt ze.

Daphne is onderdeel van de werkgroep die het rietland aan de Meerwijksplas aan de rand van Haarlem onderhoudt. "Als ik ze nu niet wegknip, hebben we er straks veel meer werk aan." De takjes van een centimeter dik groeien uit een houtstomp van een halve meter. "Deze wilg geeft maar niet op", zegt ze. "Al jaren knippen we de takken weg, maar hij blijft maar opkomen."

Roerdomp

Volgens Rein Leguijt van Landschap Noord-Holland is het kortwieken van de bomen nodig om de natuurwaarde in dit gebied te versterken. "In deze rietkraag leeft een roerdomp. Dat is een zeldzame reigersoort die alleen in riet leeft. Als we de bomen laten staan, verdwijnt het riet en zijn we weer een roerdomp kwijt."

Deze vrijwilligersgroep is één van circa dertig die geld uit het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland. Er is 102.000 euro te verdelen, maar daar zijn wel meer dan 100 aanvragen voor zijn binnen gekomen.

Het geld gaat naar groepen die vrijwilligers inzetten voor natuurontwikkeling. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in hun eigen leefomgeving wilgen knotten, padden veilig de weg overzetten, bloemenweiden inzaaien voor vlinders en bijen of oevers maken voor oeverzwaluwen. De vrijwilligers worden daarbij geholpen door Landschap Noord-Holland. Die organisatie voorziet hen van deskundig advies en begeleiding, gereedschap en trainingen, alles om ze veilig te laten werken.

Parende karpers

De plas verderop lijkt te borrelen, maar wie oplet, ziet grote vissen die het water laten opspatten. "Dat zijn boerenkarpers", vertelt Rein. "Nu de zon schijnt, warmt het water op in de ondiepte daar. De karpers maken daar gebruik van om te paren."