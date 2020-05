Eerste VOC-vondsten in beeld bij opgravingen Kuipersdijk in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Op de Kuipersdijk in Enkhuizen wordt sinds vorige week maandag archeologisch onderzoek verricht. De grootste vondst wordt steeds meer zichtbaar: een zeventiende eeuwse kade van een haven voor haringschepen. "Maar we gaan nog veel meer vinden", zo weet gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels al te vertellen.

De eerste vondst is een kademuur van een haringhaven van de historische VOC-stad. "Enkhuizen is de haringstad, er was een enorme vloot aan schepen op de Zuiderzee", vertelt Bartels. "Daar vingen ze haring en dit was de haven waar de haringschepen lagen."

De archeologen van Archeologie West-Friesland kunnen hun hart ophalen in het centrum van Enkhuizen. Ze doen opgravingen aan de Kuipersdijk, op de locatie van de oude technische school die in februari werd gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

Dat er het één en ander te vinden was op deze locatie, was vooraf al duidelijk. "We hebben allemaal historische kaarten en we wisten dat dit er zou liggen", legt Bartels uit. "Maar wanneer krijg je de kans om een zeventiende eeuwse haven op te graven? Niet zo vaak."

We verzamelen nu de havenbodem, waar we katrollen vinden en keramiek van de Enkhuizers

Het valt Bartels op dat de haven goed onderhouden is. In de glorietijd in de zeventiende eeuw had de Enkhuizer haringvloot zo'n driehonderd schepen. "Die vloot voer vooral op de Noordzee. Eerst op de Zuiderzee, maar op een gegeven moment was daar alle haring gevangen."

De derde Engelse zeeoorlog van 1672 tot 1674 tussen Nederland en Engeland zorgde er later voor dat de vloot flink werd uitgedund. "Een groot deel van de haringvloot is naar de kelder gehaald", aldus Bartels. "Daarna ging het een stuk minder met de vloot, want er waren weinig schepen over." Uiteindelijk is de haven aan het einde van de negentiende eeuw gedempt en is er een groente- en fruittuin gekomen.

Visserijvondsten

De VOC vondsten uit die tijd komen nu spreekwoordelijk boven water. Naast de kademuur is er ook een duimstok gevonden in de 'Enkhuizer maatverdeling' en een kanonskogel. Er is eveneens beschoeiing gevonden. Dit wordt aan stukken gezaagd om te onderzoeken waar het precies vandaan komt. "Ondertussen verzamelen we nu de havenbodem, waar we katrollen vinden en keramiek van de Enkhuizers", aldus Bartels.

Bartels verwacht dat de archeologische opgravingen nog zo'n twee weken duren. Daarna gaat ontwikkelaar BPD op deze locatie van start met de bouw van 21 woningen.