Naarder en Bussumse kinderen langer verstoken van speelveldjes na blunder

BUSSUM - Naarder en Bussumse kinderen moeten voorlopig nog even een ander plekje zoeken om te spelen nadat een hovenier eerder blunderde met onderhoud aan speelveldjes in hun buurt. Het herstel van de veldjes gaat veel langer duren: het gras wil niet groeien.

Een hovenier ging vorige maand flink de mist in met onderhoud aan de veldjes: ze werden compleet verwoest. De opdracht was om dood gras, mos en onkruid weg te halen en nieuw gras in te zaaien. De hovenier ging wat rigoureuzer te werk dan gepland. De vier veldjes, twee in Naarden en twee in Bussum, zijn helemaal omgeploegd en onbespeelbaar geworden.

De gemeente verwachtte dat de speelveldjes zes weken onbespeelbaar zouden blijven en dat het gras dan wel weer teruggegroeid zou zijn. Dat bleek iets te optimistisch: door het warme en droge weer wil het gras niet groeien.

Er wordt nu een goed moment afgewacht om extra gras te zaaien. Tot die tijd blijven de veldjes dicht.