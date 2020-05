Gemeente Alkmaar: "Vermijd ook tijdens het Hemelvaartweekend drukke plekken"

ALKMAAR - Met het hemelvaartsweekend en het zomerse weer in aantocht, vraagt de gemeente Alkmaar om drukke plekken te vermijden. "Ik blijf benadrukken dat we ons in de strijd tegen het coronavirus aan de noodmaatregelen moeten blijven houden", aldus Piet Bruinooge, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en burgemeester van Alkmaar.

Bruinooge geeft aan dat het de afgelopen tijd op bepaalde plekken veel te druk is geweest, zoals vorige week in de parken rondom de binnenstad van Alkmaar. De gemeente waarschuwde toen voor ingrijpende maatregelen bij aanhoudende drukte. "We moeten samen voorkomen dat de versoepelingen van de noodmaatregelen teruggedraaid moeten worden. Omdat het te druk is of omdat het coronavirus weer meer besmettingen veroorzaakt."

Blijf gezond Volgens de burgemeester zijn we op de goede weg, maar kunnen de versoepelingen enkel worden voortgezet als iedereen zich aan de regels blijft houden. "Geniet vooral van een lang weekend, maar houd afstand, vermijd drukke plekken, en blijf bij klachten thuis. Blijf gezond!"

