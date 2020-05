Inbreker verstopt zich in Haarlems appartement, maar wordt snel gepakt

HAARLEM - Een inbreker die dacht zich goed te kunnen verstoppen in een appartement boven de winkels aan de Generaal Cronjéstraat in Haarlem kwam daar toch niet mee weg. De politie wist hem op te sporen en kon hem aanhouden. Het was een mooie vangst; niet alleen de verdachte, maar ook het gestolen gereedschap werd gevonden.

Uit een bestelbus, vermoedelijk van een aannemer of klusjesman, werd vanmorgen aan de Bankastraat gereedschap gestolen door een 40-jarige Haarlemmer. De eigenaar van de bus zag het allemaal gebeuren en betrapte de man op heterdaad. De Haarlemmer dacht dat hij wel kon ontkomen. Hij liet zijn scootmobiel staan en ging er rennend vandoor.

Adres gevonden

Via een Burgernet-melding werd al snel een signalement uitgestuurd. De man werd al snel gezien. Het werd ook al duidelijk om wie het precies ging en daardoor kon de verdachte in het systeem worden opgezocht. Het bleek dat er een adres bekend was waar de man twee weken eerder naar binnen was gegaan.

De politie kwam rond 7.30 uur naar het adres aan de Generaal Cronjéstaat om de man te zoeken. Volgens ooggetuige Brittany Post werd er een stormram gebruikt om de deur open te maken.

De Haarlemmer werd in het appartement gevonden en kon mee naar het bureau. Ook lag er allerlei, vermoedelijk gestolen, gereedschap in het huis.