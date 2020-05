Stedelijk Museum Alkmaar opent vanaf 1 juni deuren voor publiek

ALKMAAR - Op tweede Pinksterdag 1 juni zijn kunstliefhebbers weer welkom het Stedelijk Museum Alkmaar te bezoeken. Het museum heeft speciale maatregelen getroffen zodat bezoekers de collectie en exposities 'veilig' kunnen bekijken. De tijdelijke tentoonstellingen 75 Jaar Vrijheid en Collectie Paul Rijkens zijn verlengd.

"De aankondiging van premier Rutte dat musea weer open mogen, is goed nieuws", zegt directeur Patrick van Mil. "We zijn ontzettend blij dat we weer bezoekers mogen ontvangen. Het museum is er klaar voor. We hebben alle maatregelen genomen om het publiek op een veilige manier te verwelkomen. Op veilige afstand van elkaar kunnen onze bezoekers weer dichtbij van de kunstwerken genieten. De collectie hangt er prachtig bij. Door de interactie met bezoekers komt die nu weer tot leven." Anderhalvemeter In een anderhalvemetermuseum ziet dat bezoek er wel wat anders uit. Er zijn routes uitgezet door de museumzalen. Om de bezoekersstroom te reguleren en teveel drukte te voorkomen dienen bezoekers vooraf een kaartje te reserveren voor een bepaald tijdvak. Vanaf maandag 25 mei kunnen bezoekers online reserveren op de website. De tentoonstelling 75 jaar Vrijheid was net één dag open toen het museum de deuren wegens de crisis moesten sluiten. Gelukkig is het mogelijk deze tentoonstelling nog te verlengen tot 14 augustus. Ook de tentoonstelling Collectie Paul Rijkens, met werken van Jan Sluijters, Matthieu Wiegman, Gustave De Smet, Constant Permeke en andere belangrijke Belgische en Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw, wordt mogelijk verlengd tot 1 november.

Het museum vroeg kunstenaarscollectief Circus Engelbregt om na te denken over het anderhalvemetermuseum. Zij bogen zich over de ontvangst, de protocollen en het managen van het eenrichtingsverkeer in het museum. Corona-serie Vrijwel direct na de sluiting van het museum kreeg beeldend kunstenaar en fotograaf Allard Kaai opdracht om Alkmaar tijdens de quarantaineweken te fotograferen. Wekelijks legde hij vast hoe de stad zich wapende tegen het virus en hoe de anderhalvemetersamenleving het leven van Alkmaarders veranderde. Een selectie van die foto’s is nog steeds te zien bij het thuismuseum op de website van het museum. De gehele serie zal worden opgenomen door het Regionaal Archief Alkmaar.