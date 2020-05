De Peiling: Boete voor reizen in openbaar vervoer zonder mondkapje wordt 95 euro

Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje verplicht in trein, bus, tram en metro om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De boete voor het niet dragen van een mondkapje in het ov wordt 95 euro. Wat vind jij van die boete?

Controle Reizigers vanaf 13 jaar oud moeten in het openbaar vervoer een mondkapje gaan dragen. Wie dat niet doet kan dus een boete krijgen van 95 euro. Bij herhaalde overtreding loopt het boetebedrag op naar 350 euro. De handhaving van de mondkapjesplicht wordt voornamelijk overgelaten aan het personeel van de vervoerbedrijven. Alleen noodzakelijke reizen Het ov is vanaf juni weer normaal in bedrijf, maar blijft voorlopig alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Er mag slechts 40 procent van het normale aantal passagiers worden vervoerd, zodat afstand houden mogelijk blijft. Scholieren en studenten mogen de komende periode zo min mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer en sowieso niet tijdens de spits reizen.

Soorten mondkapjes

Voor gebruik in het openbaar vervoer is een niet-medisch mondkapje zonder filter, volgens de overheid voldoende. Mondkapjes die worden verkocht in bijvoorbeeld supermarkten en drogisterijen kunnen worden gebruikt in het openbaar vervoer. Zelf een mondkapje maken kan ook. Bekijk hier de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje. Een sjaal, het gebruik van een kraag van een jas en mondkapjes gemaakt van een sok zijn niet toegestaan in het openbaar vervoer.