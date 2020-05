Reddingsbrigade Egmond klaar voor nieuwe zomerseizoen in coronatijd

Landelijk zijn goede afspraken gemaakt met de reddingsbrigades over de aangepaste dienstverlening in het coronatijdperk. Vooral voor de kleinere EHBO-klussen op het strand zijn momenteel veiligere alternatieven te bedenken. Een pleister plakken of een kwallenbeet behandelen kunnen strandbezoekers zelf, door een EHBO-setje en een anti-prikmiddel mee te nemen.

Verslagenheid

Het tragische ongeval met de vijf verdronken surfers in Scheveningen heeft grote impact gehad op de groep, aldus Ron Zentveld, bestuurslid PR & Evenementen van de Reddingsbrigade Egmond tegen mediapartner Halstad Centraal: "Ook al is het badseizoen nog niet begonnen, we zien elkaar het hele jaar door voor oefeningen, trainingen en examens. De verslagenheid is groot. Sommige slachtoffers in Scheveningen waren actief bij de plaatselijke reddingsbrigade, maar wij kenden deze collega's niet. Het drukt je weer met de neus op de feiten over dit werk. Natuurlijk vraagt iedereen zich af wat er precies is gebeurd. Van elk ongeluk kun je weer leren."

Bij de Reddingsbrigade Egmond staat de veiligheid van badgasten en strandwachten voorop. Het coronavirus heeft geleid tot iets andere protocollen bij de waterhulpverlening en dienstverlening op het strand. Zentveld rekent dit jaar nog iets meer dan anders op begrip en medewerking van strandbezoekers.