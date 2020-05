Bussumse dierenarts merkt dat huisdiereigenaren zorg uitstellen: "Doe het niet"

De dierenarts merkt dat huisdierbezitters wel komen met bijvoorbeeld een gewonde kat of hond, maar periodieke gezondheidscontroles en vaccinaties worden uitgesteld. Dat is onverstandig, zegt de dierenarts. "Vaccinaties beschermen tegen ziektes. Voor jonge dieren is het risico helemaal groot. Deze moeten hun afweerstoffen nog opbouwen", aldus Kahlman.

De dierenarts roept ook op om andere dierenartszorg niet uit te stellen. "Een dier geeft meestal pas laat aan dat hij ergens last van heeft. Als het dier pijn laat zien dan is het probleem vaak al groter en kan uitstellen fataal zijn. Wacht dus niet te lang met een bezoek aan de dierenarts, zeker niet als het dier koorts heeft of niet meer eet."

Extra maatregelen

Volgens de Bussumse dierenarts is een bezoekje aan de dierenartspraktijk ondanks het coronavirus veilig. Er worden maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen, zo zijn er minder mensen tegelijkertijd welkom en zijn de hygiëneregels aangescherpt."