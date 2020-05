Marken Express vaart tijdelijk scholieren gratis naar school

MARKEN - Vanaf 2 juni gaan de middelbare scholen weer open en op Marken kunnen de scholieren die in Volendam of Edam op school zitten vanaf die dag gratis met de Marken Express. "Het busvervoer is nog niet goed geregeld en om daar die anderhalve meter afstand te bewaren is lastig", vertelt Anouk Terlouw van de veerdienst tussen Marken en Volendam.

"In overleg met de eilandraad kwamen we op dit idee om de leerlingen gratis te vervoeren. We zijn nog aan het inventariseren hoe laat de boot vertrekt. Ook mogen ze hun fiets meenemen."

Tot hoe lang de actie duurt is nog niet duidelijk. "Misschien blijven we dit wel doen als het voor iedereen goed bevalt."

Scholieren die mee willen varen moeten het wel doorgeven op anouk@markenexpress.nl. "Dit is omdat er speciale voorwaarden aan de actie zitten. Zo moet je op school zitten op de Triada zitten in Edam of het Don Bosco college in Volendam en wij moeten ook weten welke personen er allemaal meevaren, dus maken wij graag vooraf een lijst. Vandaar dat je je op moet geven."

Mondkapje verplicht

Sinds afgelopen zaterdag heeft de Marken Express zijn diensten weer hervat. "We varen op dit moment een winterschema, dat is vijf keer per dag", vertelt Anouk. Normaal vaart de boot twaalf keer per dag uit. "We zijn heel blij dat we weer kunnen varen en op dit moment zijn het vooral toeristen uit eigen land. We varen op dertig tot veertig procent van onze capaciteit."

Om de anderhalve meter te handhaven hebben ze binnen een hoop stoelen weggehaald. "En dan vanaf 1 juni is een mondkapje verplicht aan boord. Wij vallen ook onder het openbaar vervoer en volgen hierin de richtlijnen van het RIVM."