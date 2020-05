Hilversum controleert strenger op foutgeparkeerde fietsen om straat vrij te houden

Foutgeparkeerde fietsen in de Hilversumse centrumstraten hebben al veel langer de aandactht van de gemeente. Je fiets neerzetten mag alleen op de daarvoor bestemde plekken. Staat je fiets niet in een rek of in de fietsenstalling, dan wordt hij weggehaald en naar de grote fietsenstalling aan de Zeedijk gebracht.

Hilversum merkt de laatste tijd dat er weer veel fietsen buiten de stallingen staan, midden op straat. De gemeente wil de straten, juist nu vanwege de anderhalvemetersamenleving, zo veel mogelijk leeg laten.

Strenger handhaven en boetes

Daarom wordt er komend weekend weer strenger gehandhaafd. "Door het invoeren van deze strenge maatregel hoop ik dat fietsers inzien hoe belangrijk het is om ruimte op de stoep te maken. Het is bovendien niet leuk om 15 euro te betalen om je fiets in de kelder op te halen. We hebben niet voor niets een prachtige fietsenstalling, waar je gratis en droog je fiets kunt parkeren. Er is genoeg ruimte en het kost je hoogstens een minuut extra. Dus neem je verantwoordelijkheid, zet je fiets netjes in de kelder en bespaar jezelf 15 euro boete", zegt wethouder Arno Scheepers.