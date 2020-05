Ecoclipper wil vloot zeilschepen om goederen en personen over wereldzeeën te vervoeren

"Wij zien toekomst in lokale economiën. Wat je lokaal kunt produceren moet je lokaal doen,", zegt Langelaan bij de Accijnstoren in Alkmaar. "De werkelijk exclusieve producten, de aardbeien op de taart, die vervoeren we straks per zeilend vrachtschip, op duurzame wijze."

Langelaan raakt al jong aan het varen verslingerd: "Ik ben op mijn 12de begonnen, bij mijn oom aan boord die een vrachtschip had die voornamelijk op de Baltic voer. Mijn vader had allemaal boeken over scheepvaart en daar zag ik dat er ooit ook een wereld was waar zeilschepen de boventoon voerde. Later heb ik op de Bruine Vloot met passagiers gevaren op het IJsselmeer en de Waddenzee.

Klimaatverandering

Het complete plaatje begint dan al langzaam vorm te krijgen in zijn hoofd. Later zeilt hij mee op tochten naar Antarctica en ziet daar welke schade er door de uitstoot van fossiele brandstoffen ontstaat. "Ik kwam daarna voor het eerst op een zeilend vrachtschip, De Avontuur, die een lijndienst in de Carib voer. Dat was net in de tijd dat er op Montserrat een vulkaanuitbarsting was. De hele haven was weggevaagd maar met de kleine schoener konden we toch de haven binnenvaren om de supermarkten te bevoorraden."

Volgens Langelaan staan we met zijn allen voor een transitie. De klimaatverandering maakt het pure noodzaak om de economie anders te gaan inrichten. "Hier in Europa kunnen we geen koffie verbouwen dus importeren we dat uit het Caribisch gebied, Zuid-Amerika of Azië. We gaan geen spullen vervoeren die alleen maar uit het buitenland worden gehaald, omdat ze daar goedkoper worden geproduceerd. Dat is eigenlijk geen argument."

Eerste schip

De kapitein deed eerder vanuit Den Helder, samen met twee compagnons, al ervaring op met het schepen de Tres Hombres en Nordlys. Hij wil nu een vloot moderne clippers op zee brengen. "Ons ontwerp van de Ecoclipper 500 is gebaseerd op het schip de Noach uit 1857. Dat was destijds een ontzettend snel schip dat heel succesvolle reizen maakte. We konden dat ontwerp zo uit het archief halen en hebben er met tien innovaties voor gezorgd dat het moderne schepen worden met een traditionele uitstraling."

Komende zomer moeten de plannen voorzichtig aan vorm krijgen. Na een lange tijd van voorbereiding is het tijd voor een volgende stap: "We gaan beginnen met een campagne om het eerste schip te financieren. We hebben al contact met een aantal scheepswerven. Zij verwachten dat de bouwtijd uiteindelijk 12 tot 14 maanden zal duren. Spannend dus."