Buurvrouwen runnen buurtsuper van kersverse vader Ahmed: "Ontzettend aardige man"

CASTRICUM - Normaal gesproken wordt buurtsuper Taim op het Castricumse Kooiplein gerund door de Syrische immigrant Ahmed. Omdat hij deze week voor de tweede keer vader is geworden, zou zijn zaak eigenlijk dicht zijn. Maar daar dacht Dafne van Baarle anders over. Ze bood Ahmed aan zijn supermarkt een paar dagen te runnen. "Elkaar als ondernemers een beetje helpen."

Omdat een meerdaagse sluiting in ieder geval omzet en misschien zelfs klanten zou kosten, stelde Dafne voor dat zij de winkel deze dagen zou runnen. "Hij is gewoon een ontzettend aardige man. En ik ben zelf ook ondernemer, maar ben vanwege de coronacrisis nu minder aan het werk", verklaart ze haar initiatief.

In de maanden die volgen, helpt ze Ahmed met wat zaken in en om zijn winkel. Omdat ze er sindsdien 'trouwe klant' is, wist ze ook dat hij deze week voor de tweede keer vader zou worden. "Toen ik hem vroeg wat hij deze dagen met zijn zaak zou doen, zei hij dat hij dicht zou blijven."

Dafne leerde Ahmed kennen toen hij in april vorig jaar bezig was met de voorbereidingen voor zijn buurtsuper. "Ik zag hem bezig en knoopte ik een praatje met hem aan. Als arabiste ben ik veel in het Midden-Oosten geweest, ook in Syrië, en heb daarom extra belangstelling voor mensen met een Arabische achtergrond."

Dafne heeft de buurtsuper gisteren en vandaag gerund. "Een heel leuke ervaring", zegt ze daarover. "De laatste keer dat ik in een supermarkt heb gewerkt, was na mijn eindexamen. Ik ben een kenniswerker, maar vond het leuk om eens fysiek aan het werk te zijn. Dit was mouwen opstropen."

Van veel producten wist ze prijs niet, bekent ze. "Maar dat was niet erg, want ik heb aan klanten gevraagd of ze me wilden helpen." Bovendien kan het niemand zijn ontgaan dat de eigenaar vader is geworden. "Want ik heb vlaggetjes opgehangen."

Buurvrouw als invaller

Toen Ahmed Daphne vroeg of ze een dag extra wilde invallen, moest ze hem aanvankelijk teleurstellen. "Woensdag had ik al veel afspraken staan", vertelt ze. "Maar mijn buurvrouw kon wél helpen."

Die buurvrouw is Corinne, die morgen voor het eerst van haar leven in een supermarkt staat. "Ik ken 'm niet persoonlijk", vertelt ze over haar relatie tot Achmed. "Maar ik haal er wel eens een boodschap. Fijn dat er nog zo'n winkel is op het Kooiplein."

Toen ze hoorde dat de super morgen alsnog zou dichtblijven, heeft ze 'in een gekke bui' aangeboden om de winkel voor een dag te runnen. "Ik ben zelf ondernemer, heb een horecazaak, dus ik weet hoe het is als er niets binnenkomt. En er liggen verse producten die anders niet verkocht worden."