Zorginstelling blij met versoepeling bezoek in verpleeghuizen: "We kunnen weer hoop bieden"

Het gaat vooralsnog om een kleine versoepeling waarbij één keer per week bezoek toegestaan is van één vaste bezoeker per bewoner. Een simpele versoepling die de zorginstelling veel afwegingen bezorgt. "De keuzes die we moeten maken zijn soms moeilijk en vergaand: laat je mensen alleen of is er altijd toezicht? Vraag je alleen naar mogelijke klachten of ga je temperatuur opnemen? Wij zoeken naar een zo menselijk mogelijke manier van bezoek afleggen en die zal per locatie of soms per bewoner verschillen."

"De bewoners passen zich aan en leven met de dag, maar er is ook heel veel verdriet geweest", vertelt Van Bennekom. De bewoners konden elkaar soms op alternatieve manieren 'ontmoeten' in een praatkeet of in een tent. "De emotie bij het weerzien was daar al enorm. Deze mensen overzien vaak niet of er ooit een eind aan deze periode komt. Er zijn bewoners en familieleden geweest die niet wisten of ze elkaar ooit nog zouden zien of aanraken. Dat we hen nu kunnen vertellen dat ze elkaar weer gaan zien; dat is een cadeau om te mogen brengen. Het brengt weer hoop."

Spannend

De medewerkers hebben volgens Van Bennekom de afgelopen tijd geprobeerd de rol van familie of naasten op zich te nemen. "Dat was dapper en heel moeilijk. Zij hebben mensen in rap tempo zien weg vallen en op sommige locaties zagen ze het virus snel om zich heen grijpen. Ze staan dichtbij de bewoners en vinden de versoepeling nu dan ook spannend. Zij zijn degene die continu de afwegingen moeten nemen: wat is wel of niet zinvol en dit ook moeten verdedigen naar naasten. Dat is geen gemakkelijke taak en vraagt veel van ze."