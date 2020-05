Corona-unit Wieringerwaard gesloten: "Vraag is in de regio sterk afgenomen"

WIERINGERWAARD - De corona-unit die eind maart in zorgcentrum Molenweid in Wieringerwaard was opgezet, is sinds vrijdag gesloten. De laatste coronapatiënt die daar was opgevangen, is genezen en ontslagen. Volgens Woonzorggroep Samen is de vraag in de regio sterk afgenomen. "Van de drie opvanglocaties die er in Noord-Holland Noord waren, blijven enkel de locaties naast het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn open."

De corona-unit was opgezet om de ziekenhuizen en de thuiszorg te ontlasten. Coronapatiënten konden hier terecht om verder te herstellen. "Locatie Molenweid heeft hiermee een belangrijke rol vervuld voor de patiënten die of vanuit huis kwamen of vanuit het ziekenhuis werden doorverwezen", zo meldt Woonzorggroep Samen. "De acute fase neemt af, waardoor de noodzaak van dergelijke corona-opvangplekken terug loopt en ziekenhuizen en de thuiszorg de vraag weer goed aankunnen."

"Mocht er in de regio een nieuwe corona uitbraak volgen, dan kunnen we de corona-unit in Molenweid binnen twee dagen weer openen."

Vooral de laatste twee weken is de vraag naar plaatsen in de corona-units erg afgenomen. Dit was voor de zorginstelling reden voorlopig te stoppen met de opvang van coronapatiënten. "Dit doen we omdat we de capaciteit van de medewerkers nu elders beter kunnen benutten", aldus voorzitter Hans Groenendijk van de raad van bestuur. "Mocht er in de regio een nieuwe corona-uitbraak volgen, dan kunnen we de corona-unit in Molenweid binnen twee dagen weer openen. De capaciteit gaat dus zeker niet verloren voor de regio."

Zorgcentrum Molenweid ving vanaf 30 maart coronapatiënten op. Aanvankelijk zouden ook de 45 bewoners van verzorgingstehuis Noorderlicht in Hippolytushoef hier worden ondergebracht, in afwachting van de bouw van hun nieuwe huis op dezelfde locatie. Na bezwaren van familie zag Woonzorggroep Samen hier toch vanaf. "Zolang er coronapatiënten in Molenweid zitten, gaan we niet verhuizen", zo zei de raad van bestuur vorige maand.