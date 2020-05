Fusiegemeente Dijk en Waard hervat inzameling grofvuil op 25 mei

DIJK EN WAARD - Fusiegemeente Dijk en Waard komt vanaf maandag 25 mei weer langs om grofvuil op te halen. Eerder achtte de gemeente de kans op besmetting met corona nog te groot en staakte daarom de dienstverlening. De gemeente gaat nu mee in de landelijke trend en versoepelt de maatregelen.

Heerhugowaarders kunnen hun grofvuil daarnaast ook gewoon inleveren bij de Gemeentewerf aan Beukenlaan 25 in Heerhugowaard. Om de drukte op het afvalbrengstation te beperken, vraagt gemeente Heerhugowaard aan inwoners om uitsluitend spullen te brengen die zij écht niet langer thuis kunnen bewaren. De gemeente vraagt verder aan bezoekers van de gemeentewerf om zich te houden aan de maatregelen van de RIVM.

Voorlopig blijven de textielcontainers dicht. Door de coroncrisis zijn de verwerkende organisaties nog gesloten. Het is wel mogelijk om bruikbare tweedehandskleding te doneren aan kringloopwinkels.

Grofvuil inleveren op het afvalbrengstation kan voor Langedijkers aan de Berrie 8 in Oudkarspel. Met de hervatting van het inzamelen van grofvuil zijn vanaf 25 mei de eerder verruimde openingstijden weer teruggedraaid naar maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur.

