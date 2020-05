Kaasmaker Ted (49) ziet markt voor 'toeristenkaasjes' verdampen: "Ligt faliekant op z'n oor"

HOOGWOUD - Kaasmaker Ted Berkhout ziet 95 procent van zijn afzetmarkt wegvallen door de coronacrisis. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het maken van kleine ronde kaasjes, die erg populair zijn bij toeristen.

NH Nieuws

Grote afnemers van de Hoogwoudse kaasmakerij zijn Schiphol, de kaasmarkt in Alkmaar, de Albert Cuypmarkt en veel Amsterdamse toeristenwinkels. Nu toeristen er bijna niet meer zijn in Nederland, is de productie van het bedrijf grotendeels stil komen te liggen. "We deden alleen maar handel met toeristen en dat ligt gewoon faliekant op z'n oor", vertelt Berkhout aan NH Nieuws.

Nu deze markten voorlopig nog wel even stil zullen liggen, moet het bedrijf innovatief zijn. Dat doen ze door zogenaamde 'bulkkazen' te maken: grote kazen van zo'n twaalf kilo. Dat is een heel andere markt dan de kazen voor toeristen. Ondanks de moeilijke tijd waarin het bedrijf verkeert, is dat volgens Berkhout iets dat het bedrijf sterker maakt. "Die innovatie blijft bewaard. Het komt uit armoede vandaan, maar we moeten innovatief zijn. We wilden eigenlijk al grote kazen gaan maken en dat hebben we nu naar voren geschoven."

Optimistisch Vermoedelijk zal het nog wel even duren voordat de stroom aan toeristen weer op gang zal komen. Op de achtergrond is de kaasmaker daarom bezig met het zoeken naar nieuwe afzetmarkten. Zo is er interesse van Nederlandse supermarkten in de kleine toeristenkaasjes, maar ook vanuit Duitsland is er interesse. De toekomst ziet de Hoogwoudse kaasmaker dan ook niet somber in. "Ik zeg niet zonovergoten, maar ik ben niet helemaal negatief. Misschien ben ik naïef", sluit Berkhout af.