Alkmaar ook tijdens Hemelvaartsweekend een 'gastvrije stad'

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar wil ook tijdens het Hemelvaartsweekend een gastvrije stad zijn. Met de lange weekenden van Hemelvaart en Pinksteren voor de boeg, belooft het druk te worden in de binnenstad. Als het uit de hand loopt, wordt bezoekers met boodschappen op tekstkarren verzocht op een later moment naar de binnenstad te komen.

Om voetgangers voldoende ruimte te geven is het niet toegestaan om fietsen op andere plaatsen te stallen. De fietsvakken zijn tijdelijk, maar vormen een pilot voor het gebruik van fietsvakken in de toekomst.

De locaties zijn op de Laat, ter hoogte van Primark, Kruidvat en Eazie, Perry Sport en in de buurt van de ING bij de kruising naar de Koorstraat. Ook op de Van den Boschstraat naast de Hema en ter hoogte van de Rabobank bij de Gedempte Nieuwesloot zijn fietsparkeervakken ingericht.

Enige gewenning vragen de maatregelen rond de fiets. Voor de doorstroming en de veiligheid mag deze niet worden meegenomen en gestald in het voetgangersgebied.

Bezoekers met een visuele beperking kunnen normaal gebruik blijven maken van de vaste geleidelijnen die in de bestrating zijn aangebracht.

Opnieuw staan er dit weekend ‘city-hosts’ in de binnenstad om bezoekers verwelkomen en informeren. De gastvrouwen en -heren wijzen het publiek op het belang van het naleven van de anderhalvemeterregel en op de uitgestippelde looproutes.

