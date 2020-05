Buurthulpbus rijdt door Zaanstad om minima te voorzien van kleding: "Absoluut nodig"

Mensen met een laag inkomen mogen hier spullen uitzoeken, zodat er tijdens de coronacrisis toch nieuwe kleren en spelletjes bij de mensen in huis komen.

"We zijn erachter gekomen dat er veel meer mensen op minimaniveau leven. De kledingbank is een deel van deze bus, die zit normaalgesproken in Wormerveer. Dat is voor veel van de mensen toch een stukje te ver", vertelt Lonneke Kroon van de Buurthulpbus.

Druk verlichten

De kledingbank is namelijk wel open, maar op aangepaste tijden. "Om de druk op het pand te verlichten, is dit ook een mooie optie. Wij komen naar de mensen toe, op afstand", zegt Kroon. De bus zal op zes verschillende plaatsen in Zaanstad staan.

