Haarlemmermeer Aalsmeerse sierteeltattractie FloriWorld opent digitaal: "Mooie mix tussen Keukenhof en Efteling"

AALSMEER - Na jaren denkwerk, overleg en bouwen gaat donderdag de attractie FloriWorld open. Dat miljoenenproject in bloemendorp Aalsmeer moet jaarlijks 350.000 toeristen gaan trekken. Omdat het vanwege corona niet mogelijk is gasten toe te laten bij de opening, wordt de 'experience' digitaal geopend met een live-uitzending.

Directeur van FloriWorld Rick Pesik geeft NH Nieuws vandaag alvast een voorproefje. "Het is een hele mooie mix tussen de Keukenhof en de Efteling." Het draait bij FloriWorld namelijk niet alleen om de sierteeltsector, maar ook om vermaak. In april vorig jaar ging de eerste paal de grond in. Vandaag, twee dagen voor de opening, wordt er nog druk geklust. De bouw heeft enige vertraging opgelopen door het coronavirus, vertelt Pesik. "Dat zie je ook wel als je het pand betreedt." In de foyer zijn zo'n dertig mensen bezig met de laatste loodjes. 'Tunnel of Life' De eerste ervaring die de bezoeker krijgt voorgeschoteld, is een kleurrijke gang met foto's van het typisch Hollandse bloemenlandschap, de 'Tunnel of Life'. "Hiermee willen wij de bezoekers alvast in een bepaalde flow krijgen. Van een rustiek beeld naar het landschap van Nederland, groen. Naarmate je verder in de tunnel loopt wordt het smaller en heviger." Na de tunnel volgen talloze ervaringen die bezoekers met elkaar kunnen delen. Van een speelfilm over de sector tot een 'selfieroom' die is ingericht om het perfecte plaatje te schieten.

NH Nieuws

Voor iedereen die aan de nieuwe attractie gewerkt heeft, is het een spannende tijd. De geplande opening kon vanzelfsprekend niet doorgaan door het coronavirus maar daar hebben ze iets op gevonden. Aankomende donderdag is via een live-uitzending op de website van FloriWorld de officiele opening te volgen met een hoop verrassingen. Karin Bloemen treedt op en de uitzending wordt afgesloten met een dj-set van Sam Feldt. "Illusionist Victor Mids gaat een paar hele mooie illusies laten zien tijdens de live broadcast", aldus Pesik. De uitzending duurt van 14.00 uur tot 20.00 uur. 'Uitkijken naar 1 juni' Als vanavond tijdens de persconferentie van het kabinet wordt bevestigd dat de corona-maatregelen worden versoepeld, opent de nieuwe trekpleister op 1 juni ook fysiek de deuren. "We kijken heel erg uit naar 1 juni. Dat heeft er ook mee te maken dat we allemaal ideeën hebben van hoe de attractie moet werken. We willen het zo graag live aan publiek laten zien, ook om te ervaren of het allemaal uitpakt zoals we het hebben bedacht", besluit Pesik.