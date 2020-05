Astmatische juf mag les in Zandvoortse kerk geven: "Iedereen op afstand en de juf lekker veilig"

ZANDVOORT - Een ludieke en creatieve oplossing voor een astmatische juf in Zandvoort: groep 8 van de Oranje Nassau School krijgt les in een kerk.

Juf Maaike Cappel heeft riant ruimte en is daar wat blij mee, omdat ze als astmatische patient zo minder gevaar loopt besmet te raken met het coronavirus. "Dat is een ziekte die op je longen zit en het corona slaat ook op je longen en dan krijg je het dubbel zo zwaar."

leerling Laia snapt haar wel: "Op school komt ze in contact met andere leerkrachten en kinderen en loopt iedereen door de gang. Hier kunnen we gewoon goed afstand houden."

Juf Maaike wil ook niet dat haar leerlingen bang zijn dat ze haar kunnen besmetten met de ziekte. "Ik kan ook kiezen om thuis te blijven en digitiaal lesgeven, maar ik wil ook een eindmusical en het einde van het schooljaar meemaken."

En dat betekent in de pauze verstoppertje spelen en die liedjes van de muscial galmen zo lekker door de kerk in protestante kerk in het dorp. "En iedereen zit hier lekker op afstand en de juf zit veilig", laat leerling Tyn zien.

Preekstoel

Met die musical komt het wel goed. Volgens leerling Pien klinkt het best mooi in de kerk. En juf Maaike heeft nog een andere voordeel in de kerk met een preekstoel, heeft Tyn ontdekt. "Want ze kan iedereen zien en kijken of we niet spieken tijdens de toets bijvoorbeeld."