Hilversumse kindergemeenteraad mag door coronavirus langer blijven

De kinderen van de kindergemeenteraad kwamen zelf met een alternatief nu ze veel van hun activiteiten in het water zagen vallen: uitstel, geen afstel. Dus blijft de raad ook na de zomer nog zitten.

Normaal gesproken had de kindergemeenteraad een groot aandeel bij Koningsdag en maakten ze een kunstwerk dat rond Bevrijdingsdag onthuld zou worden. Dat is nu verplaatst naar september. Dan gaan de meeste leden van de kindergemeenteraad ook naar de middelbare school: de brugklas combineren met het raadswerk is niet te doen.

Loco-burgemeesters

Ook kinderburgemeester Lise van der Ploeg hoeft nog geen plaats te maken voor een opvolger. Normaal gesproken komt er elk jaar een nieuwe raad en burgemeester. Nu wordt er gekeken of er wel twee loco-kinderburgemeesters aangesteld kunnen worden.