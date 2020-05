Bert Kops jr : "Rutte is nog nooit in een vechtsport gym geweest"

AMSTERDAM - Vooralsnog blijven de sportscholen tot 1 september dicht. "Ik snap er geen reet van. De zwembaden en terrasjes mogen op 1 juni open, maar een gezonde sportschool niet. Meneer Rutte is zeker nog nooit in een vechtsport gym geweest. Alstublieft laat de sportscholen opengaan anders gaan er een hoop failliet", aldus Bert Kops jr. van Kops Gym uit Amsterdam.

De inwoner van Purmerend is bang dat er een hoop sportscholen failliet gaan. Voor zijn eigen Kops Gym vreest hij (nog) niet. "Ik loop nu zo'n anderhalve ton tot twee ton mis en dat is een hoop geld. Toch ben ik niet bang voor een faillisement. Wjj bestonden vorige week 35 jaar en hebben een buffertje opgebouwd. Het moet niet nog een half jaar gaan duren, want dan wordt het voor iederen moeilijk", aldus Kops jr.

Toekomst

De zorgen zijn groot bij de sportschoolhouders. Aanstaande vrijdag zal er in Den Haag geprotesteerd worden in de hoop zo de regering te overtuigen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat wij eerder dan 1 september open gaan. Ik hoop dat wij op 1 juli open kunnen. Wel met verschillende maatregelen zoals de anderhalve meter regel, goede ventilatie, online reserveren etc. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik had soms ruim 40 man binnen tijdens een les, dat zullen er nu misschien maximaal 20 worden."