Amstelveens Poppentheater verwacht geen grote verrassingen van premier Rutte

Het Amstelveens Poppentheater verwacht niet dat premier Rutte vanavond met grote verrassingen komt voor de culturele instellingen, als hij een versoepeling aankondigt van de coronamaatregelen. Per 1 juni mogen ondermeer musea en theaters naar verwachting weer open voor een beperkt aantal bezoekers en het Poppentheater is daar klaar voor.

Alle voorstellingen die tussen half maart en mei zijn gecanceld worden verplaatst naar half augustus. "We gaan wel als experiment kleine voorstellingen doen op 21 en 28 juni, om te kijken of het allemaal goed gaat," zegt directeur Myrthe Schuuring van het Amstelveens Poppentheater.

In tegenstelling tot veel andere culturele instellingen heeft het Poppentheater naar eigen zeggen niet heel erg te lijden onder de coronacrisis. "We kunnen nu even niet verhuren en we lopen bar-omzet mis maar met de 4000 euro noodsteun gaan we het waarschijnlijk wel redden," verwacht Myrthe Schuuring.

Vanavond dus een nieuwe persconferentie van Mark Rutte over de coronacrisis, de zoveelste inmiddels. Het gaat wennen, ook voor Myrthe Schuuring: "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het pas vanochtend hoorde van een collega van mij."