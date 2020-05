Meer sportscholen Den Helder geven les in openlucht: soms vijf lessen tegelijk

DEN HELDER - Met de versoepeling van de coronaregels, en de melding dat sportscholen pas vanaf 1 september weer open mogen, kiezen steeds meer scholen ervoor om in de openlucht les te geven. Zo ook gisteravond bij sportschool Bodyfit in Den Helder.

De buitenlessen is voor nu een uitkomst, maar heeft ook nadelen. Want bij regen kan het niet doorgaan. Eigenaar Leon Pieters: "Gelukkig ziet het er de komende tijd goed uit voor ons."

Er werd begonnen met vijf verschillende lesvormen, zoals de groepslessen rpm en grit. Door middel van scheidingsschermen konden er meerdere lessen tegelijk worden gegeven. De leden hadden er zin in, zo bleek wel, want de lessen werd goed bezocht.

Corona in de Noordkop & Texel

